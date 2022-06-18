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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705149/هشام-الجاهل-يطالب-بباسبور-دبلوماسي-وتكريم-محمد-صلاح-كنموذج-مصرى-وفخر-العالم-وشخصية-العام-للأعمال-الخيرية

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية المصرية، بمنح اللاعب الدولى المصرى محمد صلاح، الباسبور الدبلوماسي كتكريم بسيط عن مجهوداته الدولية الكبيرة والتى هي صورة مشرفة لمصر، ومؤخرا ما قام به بالتبرع بــ6% من ثروته للاعمال الخيرية

دوت الخليج

النائب هشام الجاهل يطالب بباسبور دبلوماسي وتكريم محمد صلاح كنموذج مصرى

وأكد عضو مجلس النواب، أن اللاعب الدولى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى لكرة القدم ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى قيمة وقامة دولية ويستحق هذا التكريم البسيط، لما حققه من إنجازات عالمية فى الكرة الرياضية، ولما قام به من صورة مشرفة لمصرى استطاع ان يلتف العالم أجمع على حبه وكنموذج مصرى عالمي يحتذي به وقدوة لشبابنا مؤكدة أن محمد صلاح لاعب استثنائى للكرة المصرية نفخر به جميعا.

نموذج مصرى عالمي يحتذي به

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمنح نجم وكابتن منتخب المصرى، محمد صلاح، جواز سفر دبلوماسى، تكريماً لمشواره الرياضى المتميز ومساهمته فى رفع اسم البلاد فى الكثير من المحافل الدولية.