انت الان تتابع تفاصيل خبر القمة.. تعرف على هدافي الأهلي والزمالك قبل مواجهة غداً حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705146/القمة-تعرف-على-هدافي-الأهلي-والزمالك-قبل-مواجهة-غدا

يدخل قطبي لكرة المصري، الأهلي والزمالك ، مباراة والتي من المقرر إقامتها غداً الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

هدافي الأهلي أمام الزمالك

- محمد أبو تريكة 7 أهداف

- توتو 7 أهداف

- صالح سليم 6 أهداف

- سيد الضظوي 6 أهداف

- رفعت الفناجيلي 6 أهداف

- عماد متعب 6 أهداف

هدافي الزمالك أمام الأهلي

- علاء الحامولي 5 أهداف

- خليل قدري 5 أهداف

- حمادة إمام 4 أهداف

عمر النور 4 أهداف

- حسام حسن 9 أهداف مع الأهلي والزمالك.

- جمال حمزة 4 أهداف.

تاريخ آخر المباريات بين الأهلي وال زمالك

وتشهد دائما مباريات القمة، إثارة من نوع خاص وشغف كبير من جانب الجماهير التي تتطلع لفوز فريقها في المباراة، ولكن الشاهد على مباريات القمة في الفترة الأخيرة، سيجد أن المارد الأحمر له اليد العليا في حسم الكثير من المباريات لصالحه، وخلال هذه السطور سنرصد لكم تاريخ آخر 10 لقاءات جمعت بين القطبين:

_ تعد مباراة الدور الاول من المباريات الكبيرة التي جمعت بين الفريقين، حيث أنها شهدت على تسجيل حصيلة كبيرة من الأهداف من قِبل الفريقين، وفاز الأهلي فيها بنتيجة 5/3.

_ مباراة الدور الأول من دوري العام الماضي، شهد تفوق للمارد الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف للزمالك، وفي الدور الثاني كان التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 هو سيد الموقف بينهما.

_ دوري عام 2020، تمكن الفارس الأبيض من حسم نتيجة الدور الثاني لصالحه عندما فاز بنتيجة 3/1، أما الدور الثاني لم يأتي الزمالك للمباراة التي خُسمت وقتها بفوز الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين.

- يعد لقاء نهائي القرن أحد اللقاءات التي ستظل نتيجته في الأذهان، فقد حقق الأهلي الفوز في هذه المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف للفارس الأبيض.

- في السوبر المصري، تعادل الفريقان سلبياً وبعدها حسم الزمالك النتيجة لصالحه بالفوز بركلات الترجيح 4/3.