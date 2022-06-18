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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705142/ضبط-صاحب-شركة-ووالده-حاولا-غسل-14-مليون-جنيه-من-تجارة-المخدرات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة "له معلومات جنائية " – والده ، مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

قيمة الممتلكات

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 14 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

عصابة سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك بالغربية

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالغربية تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب"قطع الأسلاك"، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة المتنوعة.

رصد المتهمين ونشاطهم الإجرامي

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك مُتخذان من دوائر("قسمى شرطة أول وثان طنطا " - مركز شرطة طنطا) بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه المتهمين الاثنين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 5 وقائع بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية" (عاطلين، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) وأمكن ضبطهما والمسروقات 5 دراجات نارية.

إتخاذ الإجراءات القانونية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة المتنوعة ومرتكبيها.