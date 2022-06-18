نقل النواب تناقش طلب النائب هاني خضر لتطوير محطة قطار شنوان..غدا

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705141/نقل-النواب-تناقش-طلب-النائب-هاني-خضر-لتطوير-محطة-قطار-شنوانغدا

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الاحد، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، الطلب المقدم من النائب هاني خضر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن عدم البدء في تطوير محطة قطار شنوان.

نقل النواب تناقش طلب النائب هاني خضر لتطوير محطة قطار شنوان

دوت الخليج

ومن المقرر أن تأخذ الجلسة العامة أيضا، الأحد، الرأي النهائي على مشروع القانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

يذكر أن المجلس، وافق فى المجموع، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

فلسفة المشروع

لما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السالف ذكرها.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى، تتضمن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.

المادة الثانية، الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.