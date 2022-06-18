انت الان تتابع تفاصيل خبر من هو مدرب منتخب مصر الجديد 2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - بدأ الجميع بالبحث عن مدرب منتخب مصر الجديد 2022، وذلك بعد رحيل إيهاب جلال، الذي تولى تدريب الفراعنة لفترة قصيرة لم تتجاوز الشهرين، بسبب ضعف الأداء الذي ظهر به المنتخب خلال الـ 3 مواجهات التي قادهم جلال.

وبات الجميع يتكهن بـ اسم مدرب منتخب مصر الجديد 2022، ولكن إلى الآن لم يتم تعيين مدرباً للمنتخب، ولكن متوقع أن يكون اسم مدرب مصر من المدربين الأجانب.

ويرصد لكم دوت الخليج اسم مدرب مصر الجديد 2022، والمتوقع أن يكون من بين هذه الأسماء:

_ مدرب مصر الجديد متوقع أن يكون كارلوس كيروش، وهو المدرب الذي سبق وأن خاض تجربة أخيرة مع المنتخب المصري، وقيمها البعض على أن تلك التجربة باءت بالفشل نظراً لعدم تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب السنغال في النهائي الذي جمع بينهما في يناير من العام الجاري، وكذلك الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم بقطر، بعدما تلقى الفراعنة الخسارة على يد نفس المنتخب، في مارس الماضي بنتيجة 3/1 بركلات الترجيح.

_ اسم مدرب مصر الجديد، من الممكن أن يكون هيكتور كوبر، صاحب الانجاز التاريخي في وصول الفراعنة لنهائيات كأس العالم بروسشيا 2018، وقبلها التأهل لنهائي الأمم الإفريقية والخسارة أمام منتخب الكاميرون، ورحل عن تدريب المنتخب المصري بعد صفر المونديال الذي لحق بالفراعنة في مونديال روسيا.

مدرب مصر الجديد، شهد طرح اسم المدرب بوب برادلي، صاحب التجربة الأسوأ للمنتخب، بعدما خرج على يد غانا من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعد الخسارة بنتيجة 6/1، في أكبر نتائج تلقاها المنتخب في تاريخه.

مدرب كوت ديفوار مرشح لتدريب منتخب مصر

_ باتريس بوميل، مدرب منتخب كوت ديفوار السابق، مرشح بأن يكون هو مدرب منتخب مصر الجديد، حيث كان قد تم طرح اسم المدرب الفرنسي لتولي قيادة المنتخب قبل حقبة إيهاب جلال، ولكن بسبب استقرار بعض من أعضاء اتحاد الكرة على أن يكون المدرب الجديد جنسي المصرية، تم رفض السيرة الذاتية لـ بوميل والاستقرار على إيهاب جلال ليكون خير خلفاً لكيروش في تدريب الفراعنة.