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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705137/ضبط-عصابة-سرقة-الدراجات-النارية-بأسلوب-قطع-الأسلاك-بالغربية

رصد المتهمين

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك مُتخذان من دوائر("قسمى شرطة أول وثان طنطا " - مركز شرطة طنطا) بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 5 وقائع بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية" (عاطلين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) وأمكن ضبطهما والمسروقات 5 دراجات نارية.

إتخاذ الإجراءات القانونية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

مداهمة محال وشركات بيع الأسمدة والأدوية المجهولة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق مديريات أمن كفر الشيخ – المنوفية – القليوبية، حيث تم ضبط العديد من القضايا في مجال حمياة الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية والأدوية البيطرية، ومصانع اللحوم المجهولة وجمايةمنافع الرى والصرف.

نتائج الحملات

ونتج عن جهود تلك الحملات فى مجال حماية الثروة الزراعية و الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية والأدوية البيطرية عن ضبط 6 قضايا عبارة عن 3 شركات– محل لتجارة الأعلاف – 2 مركز لبيع وتداول الأدوية البيطرية، وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ بمضبوطات بلغت 1500 عبوة أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية بدون ترخيص – 3280 عبوة أدوية بيطرية متنوعة بدون ترخيص وسارية الصلاحية.

مبيدات ومخصبات

وتم ضبط 2 قضية محل مبيدات ومخصبات زراعية- محل أعلاف حيوانية بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية بمضبوطات بلغت 270 عبوة مبيدات زراعية مختلفة الأحجام – 264 كيلو جرام أسمدة – 9 طن أعلاف حيوانية جميعهم بدون ترخيص.

اللحوم المجهولة

وضبط 7 محال جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 386,5 كيلو جرام مصنعات لحوم مجهولة المصدر والصلاحية وبدون بيانات ومذبوحة خارج المجزر، وفي مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ضبط عدد 19 قضية صرف على مياه النيل – إلقاء المخلفات بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.

الرى والصرف

وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم ضبط 12 قضية بالمخالفة لقانون الرى والصرف بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 95 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.