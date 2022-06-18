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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705134/143-قضية-متنوعة-شرطة-البيئة-تداهم-محال-وشركات-بيع-الأسمدة-والأدوية-المجهولة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق مديريات أمن كفر الشيخ – المنوفية – القليوبية، حيث تم ضبط العديد من القضايا في مجال حمياة الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية والأدوية البيطرية، ومصانع اللحوم المجهولة وجمايةمنافع الرى والصرف.

نتائج الحملات

ونتج عن جهود تلك الحملات فى مجال حماية الثروة الزراعية و الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية والأدوية البيطرية عن ضبط 6 قضايا عبارة عن 3 شركات– محل لتجارة الأعلاف – 2 مركز لبيع وتداول الأدوية البيطرية، وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ بمضبوطات بلغت 1500 عبوة أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية بدون ترخيص – 3280 عبوة أدوية بيطرية متنوعة بدون ترخيص وسارية الصلاحية.

مبيدات ومخصبات

وتم ضبط 2 قضية محل مبيدات ومخصبات زراعية- محل أعلاف حيوانية بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية بمضبوطات بلغت 270 عبوة مبيدات زراعية مختلفة الأحجام – 264 كيلو جرام أسمدة – 9 طن أعلاف حيوانية جميعهم بدون ترخيص.

اللحوم المجهولة

وضبط 7 محال جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 386,5 كيلو جرام مصنعات لحوم مجهولة المصدر والصلاحية وبدون بيانات ومذبوحة خارج المجزر، وفي مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ضبط عدد 19 قضية صرف على مياه النيل – إلقاء المخلفات بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.

الرى والصرف

وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم ضبط 12 قضية بالمخالفة لقانون الرى والصرف بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 95 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

سقوط عصابة سرقة الصيدليات بالغربية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، ونجحت في ضبط 5 أشخاص لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في إرتكاب سرقات الصيدليات بأسلوب المغافلة في عدة مراكز بمحافظات الغربية والجيزة والشرقية والمنوفية.

رصد المتهمين

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الصيدليات بأسلوب "المغافلة" عن طريق قيام إثنين من المتهمين بالدخول للصيدلية بزعم شعور أحدهم بحالة إعياء ورغبته فـى تلقيه إحدى الحقن المسكنة للآلام " مرتدياً جلباب " وحال تواجده بالغرفة الملحقة بالصيدلية المتواجد بها ثلاجة حفظ الأدوية يقوم بسرقة بعض محتويات الصيدلية من بعض الأدوية ، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة ("ثان طنطا - ثان المحلة" بالغربية - أول أكتوبر بالجيزة - أول الزقازيق بالشرقية ) ومراكز شرطة (" طنطا- السنطة - قويسنا- بركة السبع" بالمنوفية - أبو النمرس بالجيزة " ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (15) واقعة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سئ النية" (مالك شركة للإستيراد والتصدير وشريك بمخزن أدوية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) ، وأمكن ضبطه والمسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.