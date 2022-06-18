انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب محمد زين الدين يوجه طلب إحاطة بشأن تسريح العمالة بشركة «بريتش بتروليوم» بالبحيرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705133/النائب-محمد-زين-الدين-يوجه-طلب-إحاطة-بشأن-تسريح-العمالة-بشركة-بريتش-بتروليوم-بالبحيرة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزير البترول والثروة المعدنية بشأن تسريح العمالة بشركة "بريتش بتروليوم" بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

دوت الخليج

تسريح العمالة بشركة "بريتش بتروليوم" بالبحيرة

وأشار النائب، في طلب الإحاطة إلى أنه تلقى العديد من شكاوى الشباب في إدكو بسبب تلقيهم إخطارات من الشركة بإنهاء عقود عملهم.

وقال زين الدين: تسريح الشباب من العمل بالشركة يمثل أزمة كبيرة في ظل عدم توافر فرص عمل بديلة، لاسيما وأن أغلبهم يعولون أسرهم، ووقفهم عن العمل يترتب عليه مشكلات كثيرة.

الظروف الاقتصادية الصعبة

وعبر عضو مجلس النواب، عن استياءه من قرار الشركة بالاستغناء عن عدد من العمال، على الرغم من أن أعمال الشركة قائمة بدون توقف.

ولفت النائب، إلى أن الشركة اعتادت في كل فترة الاستغناء عن جزء من العمالة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وهو الأمر الذي يتطلب وقفة أمام الشركات الأجنبية التي لا تقوم بمراعاة الأبعاد الاجتماعية وتلجأ لتسريح العمالة لديها.

وطالب محمد زين الدين، من رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإحالة الطلب، إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، ودعوة المسئولين في وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات، لبيان أسباب تسريح العمالة، مشددا على ضرورة عودة هؤلاء الشباب للعمل مرة أخرى.