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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705132/موعد-مباراة-ليفربول-أمام-مانشستريونايتد-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق ليفربول مباراته أمام مانشستريونايتد، يوم 7/12، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الدوري الأنجليزي موسم 2023.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان قد حل الريدز وصيفاً في بطولة البريميرليج الموسم الماضي، بعدما استمرت المنافسة بينه وبين فريق مانشستر سيتي، حتى الدقائق الأخيرة من زمن آخر جولات البطولة، وفي الأخير تمكن السيتيزن من حصد البطولة الثامنة له في تاريخه.

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

وتوج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.

وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.