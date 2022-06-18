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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705131/ألمانيا-أسلحتنا-ستصل-إلى-أوكرانيا-فى-الوقت-المحدد

صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس،خلال حوار له مع وكالة الأنباء الألمانية بأن دفعة الأسلحة الألمانية المقرر تزويدها لأوكرانيا سيتم تسليمها فى الوقت المناسب.

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وقال شولتس أن :"بلاده تعتزم تزوييد أوكرانيا برجمات صواريخ وأنظمة مضادة للصواريخ قادرة على إنقاذ أوكرانيا.

التدريب مقابل التزود بالأسلحة الألمانية

ويشار إلى انه لن يتم تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة إلا بعد أن يكتمل تدريب الجنود الأوكرانيين على كيفية استخدام راجمات الصواريخ ولم يتم تحديد الفترة الزمنية التي سيتم استغراقها لتنفيذ ذلك.

وذكرت تقارير أنه لكي يتم تنفيذ دورة تدريب سريعة للقوات الأوكرانية على استخدام راجمات الصواريخ فأنها ستحتاج تقريبا شهر لذلك.

ويذكر ان ألمانيا قد أعلنت فى وقت سابق عن خطط لتزويد أوكرانيا بعدد من العتاد والأسلحة مثل مدافع ذاتية الحركة ومضادة للطائرات ومدافع هاوترز بالإضافة إلى نظام Iris-T المضاد للطائرات وصواريخ Mars.

أوكرانيا تفقد 50% من قواتها

ومنذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فإن القوات الأوكرانية فقدت 50 % من معداتها العسكرية وفى وقت سابق صرحت وزارة الدفاع الأوكرانية أن المعدات العسكرية الغربية التي يتم تزويدها للقوات الأوكرانية لا تغطى سوي 15 % من احتياجات الجيش الأوكراني.