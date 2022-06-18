انت الان تتابع تفاصيل خبر 15 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الصيدليات بالغربية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705130/15-واقعة-سقوط-عصابة-سرقة-الصيدليات-بالغربية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، ونجحت في ضبط 5 أشخاص لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في إرتكاب سرقات الصيدليات بأسلوب المغافلة في عدة مراكز بمحافظات الغربية والجيزة والشرقية والمنوفية.

رصد المتهمين

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الصيدليات بأسلوب "المغافلة" عن طريق قيام إثنين من المتهمين بالدخول للصيدلية بزعم شعور أحدهم بحالة إعياء ورغبته فـى تلقيه إحدى الحقن المسكنة للآلام " مرتدياً جلباب " وحال تواجده بالغرفة الملحقة بالصيدلية المتواجد بها ثلاجة حفظ الأدوية يقوم بسرقة بعض محتويات الصيدلية من بعض الأدوية ، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة ("ثان طنطا - ثان المحلة" بالغربية - أول أكتوبر بالجيزة - أول الزقازيق بالشرقية ) ومراكز شرطة (" طنطا- السنطة - قويسنا- بركة السبع" بالمنوفية - أبو النمرس بالجيزة " ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (15) واقعة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سئ النية" (مالك شركة للإستيراد والتصدير وشريك بمخزن أدوية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) ، وأمكن ضبطه والمسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط هارب من تنفيذ 52 حكم قضائى

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، ونجحت في ضبط شخص هارب من تنفيذ 52 حكم قضائي بمدد حبس بلغت 55 سنة ووذلك بمركز شرطة الرياض بكفر الشيخ.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ) والمطلوب التنفيذ عليه فى (52) حكم "جزئى" فى قضايا "تبديد" والمقضى فيها بمدد حبس بلغت (55 سنة) وكفالات مالية مستحقة ، بتردده على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه .

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بالأحكام الصادره ضده أقر بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.