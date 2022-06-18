«دعم اتحادات الطلاب والمشروعات الصغيرة»..البرلمان يحدد موعد لمناقشة 4 طلبات مقدمة من «نائب التنسيقية»..غدا

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705129/دعم-اتحادات-الطلاب-والمشروعات-الصغيرةالبرلمان-يحدد-موعد-لمناقشة-4-طلبات-مقدمة-من-نائب-التنسيقيةغدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تحديد موعد لمناقشة 4 اقتراحات برغبة مقدمة من النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ضبط أسعار السيارات ، والتعرف على سياسة الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية.

دوت الخليج

البرلمان يحدد موعد لمناقشة 4 طلبات مقدمة من النائب أحمد فتحي

ويستعرض موقع دوت الخليج، الطلبات الأربعة المقدمة من النائب أحمد فتحي، حيث جاء على النحو التالي:

الأول : سياسة الحكومة بشأن ضبط أسعار السيارات في السوق المصري، وعن تبعات وقف استيراد قطع غيار السيارات.

الثاني : سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات.

الثالث: سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تصوير الأفلام العالمية بالمناطق الأثرية المصرية.

الرابع : سياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قانون اجراءات الطعن أمام محكمة النقض

ومن المقرر أن تأخذ الجلسة العامة أيضا، الأحد، الرأي النهائي على مشروع القانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

يذكر أن المجلس، وافق فى المجموع، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.