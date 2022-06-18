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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705154/نائب-وزير-الإسكان-نسعى-لتوفير-مستوى-معيشي-يليق-بالمواطن-المصري

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروعات التعاون الدولي، بحضور مسئولي قطاع المرافق بالوزارة، وقطاع التشييد والعلاقات الخارجية، والاستشاري العام لمشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر.

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تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع تطوير الصرف الصحي للقري الملوثة لمصرف كيتشنر، والذى يخدم محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية، وموقف مشروع تطوير الصرف الصحي للقري الملوثة لبحيرة قارون، والذي يخدم محافظة الفيوم، وكذا موقف المرحلة الثانية لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يخدم محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا، مشددًا على ضرورة الإسراع بضغط البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات التي تخدم القرى المصرية بما يتماشي مع مبادرة حياة كريمة.

توفير مستوى معيشي يليق بالمواطن المصري

وأشاد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، بالمجهودات المبذولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير مستوى معيشي يليق بالمواطن المصري، مؤكدًا أن التكامل بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص يشهد زخمًا كبيرًا، ومشيرًا إلى التحول الملحوظ في سياسة التعامل مع مياه الصرف الصحي، فبدلاً من سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، يتم التوسع في إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصحي المُعالج، فى الأغراض المحددة، سواء فى رى المسطحات الخضراء، أو الغابات الشجرية، وغيرها.

مصرف كيتشنر

هو المصرف الزراعي بمنطقة دلتا النيل، حيث يبلغ طوله 69 كم ويقع في نطاقه 182 قرية، ويمر المصرف في 118 قرية بالغربية، 29 قرية بالدقهلية، 35 قرية بكفرالشيخ.

يقوم المصرف بتصريف مخلفاته في البحر المتوسط في منطقة بلطيم، ويستخدم المواطنين مياه المصرف في الري قرابة 19 كم مربع من الأراضي الزراعية طوال العام.

ينتج التلوث بالمصرف نتيجة التصريف المباشر من (مياه الصرف الصحي – المخلفات الصناعية – المخلفات البلدية الصلبة)، ويتم حالياً تطهير المصرف من خلال رفع كفاءة مياه المصرف، وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف، والحد من تلوث مياه البحر المتوسط.