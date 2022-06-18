انت الان تتابع تفاصيل خبر بشرة سارة.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الترم الثاني حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705136/بشرة-سارة-موعد-ظهور-نتيجة-الدبلومات-الفنية-2022-الترم-الثاني

حالة من الترقب والانتظار يعيشها طلاب الدبلومات الفنية، طلاب الدبلومات الفنية 2022، خلال هذه الأيام بانتظار موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بجميع نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج) بنظام (3 سنوات /5 سنوات).

دوت الخليج

وتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 2022، نح 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وسط إجراءات احترازية مشددة، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، حيث عقدت الامتحانات خلال الفترة من 28 مايو 2022 وحتى الخميس 9 يونيو 2022.

وبحسب تصريحات مسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سارت الامتحانات خلال فترة انعقادها بشكل جيد دون مشكلات تؤثر على سير الامتحانات.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الترم الثاني

وأعلن الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022.

وقال رئيس قطاع التعليم الفني، في تصريحات خاصة ل"دوت الخليج"، إنه جار الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لكراسات الإجابة لطلاب شهادة الدبلومات الفنية، موضحا أنه من المقرر ظهور نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 ، نهاية شهر يونيو الجاري.

إلغاء نظام 5 سنوات بالمدارس الفنية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق نظام موحد للدراسة بمدارس التعليم الفني، وإلغاء المدارس الفنية نظام 5 سنوات.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا مهما للمديريات التعليمية بشأن تطبيق نظام موحد للدراسة بمدارس التعليم الفني وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، بهدف اكساب الطلاب الجدارات الفنية التي تؤهلهم للمنافسة على وظائف في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ودفع عجلة الاقتصاد، وكذلك فتح مسار لاستكمال الطلاب دراستهم بالتعليم العالي.

وقالت الوزارة، إنه في ضور الكتاب المرسل من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بشأن تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا للجدارات المهنية بالصف الأول الثانوي الفني نظام السنوات الثلاث والخمس سنوات بمدارس التعليم الفني الحكومية والخاصة بمختلف نوعياتها الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية وذلك عند فتح باب القبول بالأول الثانوي بمدارس التعليم الفني اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023.

ضوابط قرار إلغاء نظام ال5 سنوات

_ أن جميع مدارس التعليم الفني اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023 ستكون على نظام السنوات الثلاثة وسيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على الجدارات

_ الإعلان في جميع المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكومي وخاص بأن هذه المدارس سيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ستكون على نظام الثلاث سنوات

_ يراعى عند وضع التنسيق الخاص بالمدارس الفنية أن تكون حسب الإمكانيات المتوفرة بالمدارس من حيث عدد الفصول وتوافر أماكن التدريبات العملية المجهزة.

_ في حالة وجود طلاب يرغبون في التقدم للالتحاق بمدارس التعليم الفني وعدم قدرة المدارس على استيعاب هؤلاء الطلاب أو مجموعهم أقل من المجموع الذي تم تحديده بتنسيق القبول بالتعليم الفني فيتم الحاقهم على نظام الخدمات فترة مسائية كطلاب منتظمين.