انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. فتح باب التقديم بمدارس التمريض الفني.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705128/اليوم-فتح-باب-التقديم-بمدارس-التمريض-الفني-تعرف-على-الشروط-والأوراق-المطلوبة

بدأت المدارس الفنية للتمريض للعام، اليوم السبت 18 يونيو، في تلقي طلبات الراغبين في التقديم لمدارس التمريض بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وينشر موقع دوت الخليج لقرائه، تفاصيل التقديم وشروط القبول بمدارس التمريض بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والأوراق المطلوبة.

التقديم بمدارس التمريض بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 2023

أوضحت الهيئة العامة للمستشفيات، أن التقديم لمدارس التمريض بالهيئة العامة للمستشفيات، متاح أونلاين فقط، ولن تقبل أي أوراق تقدم باليد في هذه المرحلة.

تنسيق مدارس التمريض بالهيئة العامة للمستشفيات 2023

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات، أن الحد الأدنى للمجموع بالمرحلة الإعدادية للقبول في مدارس التمريض هو 210 درجة، ويسري على جميع المدارس، كما سيتم الاختيار طبقًا للمجموع الأعلى.

المحافظات المتاح بها مدارس التمريض الفني

حددت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أماكن مدارس التمريض التابعة لها بالمحافظات وهي: «القاهرة – الجيزة – القليوبية – الشرقية – الإسماعيلية – المنوفية – البحيرة – الإسكندرية - سوهاج - قنا».

رابط التقديم في مدارس التمريض

أتاحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، رابطًا إلكترونيَا للتقديم في مدارس التمريض الفني للعام الدراسي 2022- 2023، عبر الرابط التالي من هـــــنـــــا.

شروط التقديم في مدارس التمريض الفني التابع للهيئة العامة للمستشفيات 2023

وضعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عدة شروط للقبول بمدارس التمريض التابعة لها، والتي جاءت كالتالي:

1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، أو ما يعادلها مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم في ذات عام التقدم، مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية، بمجموع حد أدني 230 درجة.

2-أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري حرصًا على مبدأ التوطين.

3- ألا يقل السن في بداية العام الدراسي، عن خمسة عشر عاما، ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان النزول بالسن ستة أشهر في حال احتياج المدرسة وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

4- الإلتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولًا، ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي، على أن يتضمن القبول امتحانا في الإملاء باللغة العربي.

5- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين ( ٢٥ – ۳۰ ) طالب / طالبة.

6- أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

7- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

8- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

9- يشمل اختبار القدرات ما يلي سواء تحريريا أو شفهيا خلال كشف الهيئة ( اختبار لغة إنجليزية - اختبار لغة عربية - القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي ..)، على ألا تقل درجة المقبولين عن ٧٠ % من درجة كل مادة.

۱0- كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية – قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث- سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المظهر العام- المعلومات العامة - سلامة النطق - الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله - التناسق بين الطول والوزن».

11- الكشف الطبي: - بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة (كشف نظر – كشف باطني - اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة) والكشف الطبي موضح به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفورمة، على أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

في حال اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الاقرارات الآتية:

- إقرار على ولي الأمر بأن الطالب / الطالبة لا يعتبر مقبول إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

- تعهد على الطالب / الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل، وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

- عدم زواج الطالب / الطالبة خلال فترة الدراسة.

-عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخري طوال فترة الدراسة، حيث أن القبول يتم طبقا لاحتياج كل مركز إداري لكل محافظة ويتم التكليف بالمواقع الطبية المختلفة لسد العجز، وعليه فإن نقل الطلبة يؤدي إلى زيادة العجز في أفراد هيئة التمريض وعدم تكافؤ الفرص بين الطلبة وحرصًا على مبدأ التوطين.

- يحق للجنة إضافة ماتراه مناسبا من فحوصات واختبارات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2023

حددت الهيئة العامة للمستشفيات، الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض التابعة لها، للعام الدراسي 2022-2023، والتي جاءت كالتالي:

(صور فقط مع الاطلاع على الأصل)

1- صورة الشهادة الإعدادية أو بيان النجاح حديثة ( ۲۰۲۲/۲٠٢١ ) مع الاطلاع على الأصل، على أن تكون من نفس محافظة المدرسة.

2- بیان نجاح الصف الأول والثاني الإعدادي معتمد ومختوم من نفس المحافظة.

3- شهادة الميلاد كمبيوتر.

4- بطاقة الأب والأم وجه وظهر، على أن لا تكون مجددة أقل من عامين، وفي حالة وفاة أحدهما إحضار شهادة الوفاة.

5- اثنين إيصال مرافق (غاز - كهرباء - مياه).

6- إقرار بصحة البيانات يوقع من ولي الأمر أمام مسئول الملفات.