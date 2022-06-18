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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705118/الحية-والحمراء-والضأن-جميع-أسعار-اللحوم-قبل-العيد-2022

ارتفاع ملحوظ شهدته أسعار اللحوم قبل العيد، وذلك بسبب زيادة الإقبال على الأضاحي التي تشهد هي الأخرى ارتفاعًا مع اقتراب عيد الأضحى والذي يتبقى عليه حوالي 21 يومًا، والذي يجمل خصوصية لدى جموع المسلمين وما به من سنن دينية تتمثل في نحر الأضاحي.

أسعار اللحوم قبل العيد 2022

أسعار اللحوم قبل العيد.. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الزراعة، عن أسعار الأضاحي هذا العام في منافذها أو الراغبين في شرائها من مزارع وزارة الزراعة، ليصل سعر الكيلو جرام من لحم الضأن في مزارع الوزارة إلى 75 جنيها، فيما يتراوح سعر الخروف المناسب للذبح بين 3 آلاف و6 آلاف جنيه، موضحة أن الكيلو من العجول البقري القائم يبلغ سعره 70 جنيها، لتتراوح الرأس بين 20 ألف وحتى 32 ألف جنيه.

كم أسعار اللحوم قبل العيد

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج أسعار اللحوم قبل العيد، والتي جاءت كالتالي:

- يتراوح سعر الكندوز ما بين 155 حتى 170 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي من 140 إلى 170 جنيهًا

- فيما وصل كيلو اللحم الكندوز الكبير 152.14 جنيه

- وصل سعر كيلو الكبدة الضأن 140 جنيها.

- وصل سعر كيلو الضأن بين 160 و 180 جنيها.

- وصل سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 110 إلى 140 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الكبدة البقري 140 جنيهًا

- وصل سعر كيلو البيتلو ما بين 160 إلى 180 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 147.5 جنيه.

- وصل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 143 جنيهًا

- وصل سعر كيلو اللحم المفروم العادي ما بين 130إلى 180 جنيها

- وصل سعر كيلو الكبدة ما بين 150 إلى 180 جنيها.

- وصل سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 164.05 جنيه

- وصل سعر كيلو كباب الحلة من 145 إلى 165 جنيها.

أسعار اللحوم قبل العيد

أما بالنسبة لأسعار اللحوم الحية بالأسواق فجاءت كالتالي:

- كيلو اللحم الجاموسي 72 جنيها بدلا من 66 جنيها للأنواع السوبر.

- كيلو إناث الجاموس لغرض اللحم 65 جنيها للكيلو القائم.

- كيلو إناث الأبقار لغرض اللحم تتراوح بين 70 إلى 75 جنيها للكيلو القائم.

- كيلو العجالى السوبر 80 جنيها بدلا من 74 جنيهًا.

سعر الضأن

أما بالنسبة لسعر الضأن فجاء كالتالي:

- سعر كيلو الأغنام القائم يسجل 90 جنيها للأنواع البلدية. - سعر كيلو الخرفان البرقي 98 جنيها. - ذكر الماعز 105 جنيهات للكيلو. - الرأس تتراوح بين 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.

أسعار اللحوم قبل العيد

أسعار اللحوم قبل العيد.. يشار إلى أن السعر دائما يكون مختلفا تماما بالنسبة لكيلو اللحم العجالي، والذي سجل خلال الأيام الماضية ما بين 70 و75 جنيها، وفي الغرفة التجارية يتراوح سعر الضأن المناسب للأضحية بين 4000 و5000 جنيه، بينما تتراوح أسعار عجول الأضحية بين 20 و25 ألف جنيه.

أما بالنسبة لأسعار العجول فتتراوح ما بين 17 ألف و35 ألف جنيه، ولكن الأسعار تختلف على حسب عمر العجل ووزنه، أما سعر الماعز يبدأ في السوق من قيمة 14 ألف جنيه وحتى 4500 جنيه مصري، فيما يتراوح سعر الخروف ما بين 3 آلاف جنيه إلى 5500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الخروف.