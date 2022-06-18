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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705094/رابط-رسمي-موعد-التقديم-بمدارس-التكنولوجيا-التطبيقية-للحاصلين-على-الشهادة-الإعدادية

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية، الإعلان الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد فتح باب القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم منذ ٣ سنوات، كنموذج جديد من التعليم الفني الذي يستهدف تخريج دفعات مؤهلة لسوق العمل وتمتلك المهارة والحرفة خلال سنوات الدراسة.

دوت الخليج

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، مو فتح باب التقدم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022.

موعد التقديم

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، في تصريحات خاصة ل"دوت الخليج"، إنه يبدأ لمدارس التكنولوجية التطبيقية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن فتح باب التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك يوم الاثنين 20 يونيو الجاري على أقصى تقدير.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد، إنه بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام إلى 38 مدرسة، والتي تم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات متخصصة في مختلف المجالات الفندقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات والانشاءات العقارية.

شروط التقديم

واشترطت وزارة التربية والتعليم، على الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عدة معايير منها الحصولعلى مجموع يتجاوز إلى 75% في الشهادةالإعدادية، إضافة إلى اجتياز اختباراتالقبولالتي تجريها المدارس والمقابلات الشخصية.

مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتقدم المدارس، العديد من المميزات للطلاب مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، بالإضافة إلى مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي، وتعمل على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالٍ من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة

ويتضمن المنهج الدراسي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ثلاثة مكونات أساسية وهي؛ العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات، كما تتم مراعاة تطبيق الجودة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق نظام التقييم القائم على الجدارات، وذلك عن طريق التحقق من مدى اكتساب الطالب للجدارات .

وتطبق المدارس التكنولوجية، المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.