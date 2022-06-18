انت الان تتابع خبر عاجل – الحكومة تعلن عن هذا البيان الصارم بخصوص نقص الأدوية في المستفيات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حقيقة ما يجري تدوله على الساحة المصرية خلال الأيام الماضية حول وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات.

وأوضحت هيئة الشراء الموحد في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022، أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وليس له أي أساس على أرض الواقع وأن ما يتم تدوله ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، خاصة وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات.

وأشارت الهيئة أنه يتم وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق معها.