انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة 5 أشخاص في حادث مروع بـ” الفيوم” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقيت 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب ترويسكل فى طريق الفيوم- تلات بالقرب من المقابر داخل نطاق المحافظة بسبب السرعة الزائد من السائق الأمر الذي أدي عملية الانقلاب.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الفيوم الدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى الفيوم العام والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.