انت الان تتابع خبر عاجل – طارق شوقي يعلن عن تعليمات جديدة لطلاب الثانوية العامة 2022 قبل أيام من الامتحانات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، عن تعليمات جديدة موجه إلي طلاب الثانوية العامة 2022 قبل انطلاق الامتحانات بعد غداً الأثنين الموافق 20 يونيو 2022 بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.وأكد شوقي أنه ممنوع نهائياً علي طلاب الثانوية العامة 2022 أخذ كتيب المفاهيم الذي سوف يتم توزيعه عليه داخل اللجان التي سوف تجري بها الامتحانات إلي المنازل وعدم خروج الكتيب من المنزل نهائياً بالاضافة إلي عدم الكتابة عليه، موضحاً أنه على طالب الصف الثالث الثانوي تسليم كتتب المفاهيم بعد الانتهاء من الامتحان إلي المراقبين.

كما طالب وزير التربية والتعليم الفني، جميع المراقبين داخل اللجان التي جري اختيارها لقعد الامتحانات بداخها بضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان