انت الان تتابع خبر عاجل – أسماء الـ6 المتوفين في حادث عقار الوايلى المنهار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أسماء وعدد الأشخاص الذي لقوا حتفهم جراء سقوط عقار قديم مكون من 5 أدوار، كائن ب 1 حارة حسين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحى الوايلى في محافظة القاهرة.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الأشخاص المتوفين في هذا الحادث يبلغ 6مواطنين بينهم ثلاثة من أسرة واحدة وهم سلام صلاح مهندس 28 سنة ووالده صلاح يعمل موظفا بالأزهر الشريف 58 سنة وأمينة جلال ربة منزل 50 سنة بالاضافة إلي مالك العقار بهاء وهشام شحاته المقيمين بالطابق الثانى بجانب شاب يدعى إحسان محمود مقيم بالطابق الثالث.

وأنتقل ضباط قسم مركز شرطة حى الوايلى والقيادات الأمنية التابعة للمحافظة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن هذه الحادثة والكشف عن ملابستها وجرى وضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات،

من جانبه قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بالاضافة إلي جري فصل الكهرباء والغاز الطبيعي بمنطقة الوايلي، عن موقع انهيار العقار، لتسهيل قيام رجال الحماية المدنية