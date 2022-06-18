السفير المصري لدى بلجيكا يبحث التعاون حول عدد من القضايا البيئة مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:28 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا بوزيرة المناخ والبيئة والتنمية المُستدامة البلجيكية "زكية خطابي"، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة، والتحول الأخضر، وذلك في إطار التحضير الموضوعي واللوجيستي للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر المقبل.

أكد السفير عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر ليصبح المؤتمر بمثابة نقطة تحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، مشيرًا إلى إطلاق مصر الإستراتيجية الوطنية للمناخ حتى عام 2050، والتي تهدف إلى تحسين تخطيط وإدارة تغير المناخ بشكل يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرجوة. كما تطرق إلى كيفية تعزيز التعاون مع الجانب البلجيكي من أجل دعم مصر في رئاستها لقمة المناخ المُقبلة، وبما يسهم في نجاح هذه القمة من أجل دعم كافة الدول في مواجهة التحديات الخطيرة لظاهرة تغير المناخ، وتوفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية في خفض الانبعاثات واتخاذ إجراءات التكيف.

كما تناول اللقاء استعراض مجالات التعاون مع بلجيكا في مجال الطاقة التقليدية، والمتجددة، والنظيفة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن التعاون في مجال تطوير الموانئ وحماية الشواطئ المصرية، حيث أكدت الوزيرة البلجيكية على تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها من بنية تحتية، وموارد طبيعية، فضلًا عن الموقع الجغرافي المتميز بالقرب من أوروبا، والذي يعزز من استدامة سلاسل الإمداد، لاسيما في ظل تداعيات أزمتي الجائحة، والأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التعاون المتاحة وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وهذا، أطلع السفير عبد العاطي الوزيرة البلجيكية على المشروعات الوطنية التي تستهدف خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع النقل والمواصلات، فضلًا عن الإمكانيات المصرية في مجال الطاقة بمختلف مصادرها التقليدية والمتجددة، والنظيفة، وخاصة ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، لاسيما الغاز المسال LNG، وكذا الفرص الكبيرة في مجال التحول الأخضر، وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، وهي الأمور التي تؤهل لمصر لأن تكون مركزًا رئيسًيا لتداول وتوزيع وانتاج الطاقة بمختلف مصادرها.