القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى زفتى العام ويشيد بجودة الخدمات

يأتى ذلك فى إطار جولات الوزير الميدانية لمتابعة المنشآت الصحية، للوقوف على مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفيات، وتذليل أى عقبات تواجه سير عمل المنظومة الصحية.
وأشاد الوزير بمستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، وبالتجهيزات الطبية المستحدثة للمستشفى، مما يعكس تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مؤكدا أهمية المستشفى نظرا لموقعه الجغرافى، إلى جانب الطاقة الاستيعابية التى تصل إلى 201 سرير فى مبنى واحد يضم 5 طوابق.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد قسم الحروق، وتصل سعته السريرية إلى 16 سريرا، وتفقد جناح عمليات النساء، وسعته 33 سريرا، ويضم أقسام (الولادة، المبتسرين، رضاعة طبيعية، الحضانات، المبتسرين) وغرفتين للولادة القيصرية وغرفة للولادة الطبيعية.
وتابع أن الوزير تفقد قسم الأطفال والذى يضم 11 سريرا و4 أجهزة للتنفس الصناعى، وتفقد جناح العناية المركزة، وقاعة التدريب التى تسع لـ 129 متدربا، ويتم من خلالها تقديم الدورات والورش التدريب لكافة الفرق الطبية والتمريض العاملة بالمستشفى، بهدف رفع كفاء الأطقم الطبية وتحسين مستوى الخدمة الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير استكمل جولته بتفقد جناح الغرف الفندقية بالمستشفى، ووجه برفع كفاءة الغرف واستحداثها بأفضل التجهيزات الطبية وغير الطبية، كما تأكد من تواجد القوى البشرية على مدار الـ 24 ساعة، واطمئنان على الحالة الصحية للمرضى من الأطفال.
وأكد أن الوزير وجه بضرورة وضع خطة شاملة لصيانة جميع مرافق المستشفى، وفقا للجداول الزمنية المحددة، كما وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لطفل مصاب بالحمى الروماتزمية، وإجراء الفحوصات والاختبارات الطبية مع متابعة حالته الصحية بشكل دورى.
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