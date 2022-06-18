التضامن: مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية الجمعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالى 1443هـ -2022م، يوم الجمعة المقبل الموافق 24 يونيو الجارى.





ويغادر 225 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيرة إلى المدينة المنورة، ثم يتوالى سفر باقى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى 2 يوليو المقبل، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضى المقدسة، ومن المقرر سفر نحو 1100 حاج للمدينة مباشرةً و1900 حاج لجدة وفقاً لجدول تفويج السفر لمدة رحلة 21 يوما.

ووجهت القباج أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى برئاسة أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أى عقبات لكى يؤدى حجاج الجمعيات الأهلية المناسك فى سهولة ويسر، مشيرة إلى أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كل التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى السعودية.

ومن جانبه، أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أنه تم الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالى، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء فى مكة المكرمة من خلال التعاقد مع فنادق فئة "4 نجوم" فى شارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن الحرم حوالى 700 متر، أما بالنسبة للمدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، وكلها فنادق ذات تصنيف فئة 5 نجوم، وتبعد عن الحرم النبوى بمسافة لا تزيد على 300 متر وسيتم توفير وجبتى يومياً بنظام البوفيه المفتوح للحجاج طوال مدة الرحلة.

وأضاف عبد الموجود أنه تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعى فى المملكة العربية السعودية، بموديلات لا تقل عن 2020، وسعة الباص حوالى 47 حاجا، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فقد تم تخصيص مشرف لكل 44 حاجًا، فضلاً عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادتين بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعى.

الجدير بالذكر أنه تقدم لحج الجمعيات الأهلية هذا العام أكثر من 17500 مواطن، حيث قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكترونى المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج، وقد وقع الاختيار على 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتى تبلغ 25% من الأعداد التى كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا فى مطلع عام 2020.