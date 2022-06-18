القومى للبحوث يسجل 18 براءة اختراع خلال عام 2022

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس المركز القومى للبحوث الدكتور محمد هاشم، عن حصول المركز على 18 براءة اختراع خلال عام 2021 /2022، كما بلغ عدد المشروعات البحثية الدولية خلال تلك الفترة (14) مشروعًا، والمشروعات البحثية المحلية (110) مشروعات.





وأشار هاشم، فى التقرير الذى رفعه لوزير التعليم العالى والبحث العلمى حول حصاد الأداء السنوى للمركز للعام 2021/ 2022 إلى أن عدد الأبحاث المنشورة بالمجلات المحلية والدولية بلغ (198) بحثًا، و(2690) بحثًا منشورًا بالمجلات الدولية "Scopus"، و (109) أبحاث منشورة بالكتب، لافتا إلى أن المشروعات الداخلية للمركز خلال العام، حيث بلغت (380) مشروعًا، كما بلغ عدد المشروعات الداخلية التكميلية (115) مشروعًا.

وأكد تصدر المركز القومى للبحوث قائمة المراكز البحثية فى تصنيف سيماجو الإسبانى (SCImago) كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، والذى يأتى بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومؤشر سيماجو للتصنيفات الأكاديمية ومؤسسة السيفير العالمية؛ بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية.

وقال إن المركز نجح فى الحصول على النصيب الأكبر من الفائزين بجوائز الدولة، والذى أعلنه مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورته رقم 179، حيث حصل المركز على 7 جوائز فى مجالات (العلوم التكنولوجية المُتقدمة، العلوم الأساسية، العلوم الهندسية، العلوم الكيميائية، العلوم الزراعية، العلوم التكنولوجية المُتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية، المياه والطاقة والعلوم البيئية).

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن تصدر المركز القومى للبحوث قائمة المراكز البحثية فى تصنيف SCImago العالمى، وحصوله على النصيب الأكبر من جوائز الدولة، فضلاً عن تزايد عدد البحوث المنشورة دوليًا من جانب المركز القومى للبحوث، وزيادة عدد مشروعات المركز، تعكس جميعها التقدم الملحوظ الذى شهده أداء المركز القومى للبحوث.

وأوضح أن دور المركز يأتى مواكبًا لسياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، حيث تعمل جميعها فى تعاون دائم مع قطاعات التنمية فى الدولة.