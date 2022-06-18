حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى على 2262 مريضا بالشرقية

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وتم إتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن، بالإضافة لتفعيل تخصص المسالك البولية، والروماتيزم والتأهيل، وتوفير العلاج اللازم لهم"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2262 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 14 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.