أحمد السبكى: الرئيس السيسى يقود إصلاح صحى غير مسبوق فى الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - أشار السبكى، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يقود إصلاح صحى غير مسبوق فى الدولة المصرية، والذى لم تشهده مصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى الستينيات، وحرك الرئيس السيسى الإصلاح الصحى مرة أخرى، ومن المنظور الشامل.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكى، كمتحدثا رئيسيا بجلسة "إصلاح نظم تمويل الرعاية الصحية الأولية من المنظور الشامل"، أحد الجلسات الرئيسية ضمن أعمال منتدى التمويل الصحى السنوى السادس للبنك الدولى، والمنعقد فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة كل من نائب وزير صحة الفلبين، ونائب وزير صحة فنلندا، وكبار الخبراء المتخصصين فى التمويل الصحى بنجيريا، ومستشار أول التمويل الصحى بمجموعة البنك الدولى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، خلال الجلسة، أن النجاح العالمى الذى حققته مصر فى المبادرات الصحية الرئاسية مهد الطريق لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا أنه وفقا لآخر التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات الإنفاق الشخصى من جيب المواطن على الصحة من 62،3% لتصل إلى 59%، إضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأساسية من 46% إلى أكثر من 55% من إنفاق الدولة على القطاع الصحى.

وتابع: لدينا توجيهات رئاسية بالمضى قدما فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل رغم التحديات الاقتصادية العالمية، باعتبارها أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنية للدولة المصرية، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأوضح أن مصر تتبنى نموذج مختلط لتمويل خدمات الرعاية الصحية الأولية داخل وحدات التأمين الصحى الشامل، يشمل نسبة من الإنفاق مقابل كل منتفع مسجل بالمنظومة Capitation، والدفع مقابل خدمات وتداخلات محددة FFS، مضيفا أن نظام الرعاية الصحية الأولية يغطى 4 ركائز أساسية، تشمل :خدمات الصحة العامة، مبادرات التوعية والتثقيف الصحى، خدمات الطب الوقائى، خدمات الرعاية العلاجية من المستوى الأول".

ولفت، إلى نجاح تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل فى مصر ب- 6 محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" كمرحلة أولى، مضيفا أنه تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات تشغيل المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" بجودة عالمية، منها أكثر من 3 مليون خدمة طبيب أسرة، والذى يعد انتصارا كبيرا لمنظومة طب الأسرة فى مصر باعتبارها العمود الفقرى لنظام التأمين الصحى الشامل.

واستعرض الدكتور أحمد السبكى، التحديات التى كانت تواجه النظام الصحى المصرى، ومن ضمنها عدم رضاء المواطن عن مستوى جودة الخدمات الطبية، ضعف البنية التحتية، النقص الشديد فى أعداد أطباء الأسرة، وتابع: نتبنى الآن فى مصر برامج إصلاحية تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، ومنها رفع كفاءة وتطوير 320 مركز ووحدة طب أسرة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل سالفة الذكر، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة أكثر من 1300 مركز ووحدة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة بمختلف المحافظات.

ولفت، إلى وضع 5 نماذج نمطية لمعايير رفع كفاءة وتطوير وإنشاء تلك المراكز والوحدات لتوحيد كود البناء الخاص بمراكز ووحدات طب الأسرة، إضافة إلى تحديد برنامج وظيفى موحد يغطى كل خدمات الرعاية الصحية الأولية، يطابق معايير ونماذج التأمين الصحى الشامل الجديد، بهدف تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحى الشامل، وامتداده إلى محافظات مصر.

وأضاف، أن الدولة المصرية اهتمت أيضا بتقديم خدمات الصحة العامة للمواطنين من خلال وزارة الصحة والسكان، والتى ستستمر فى تقديم تلك الخدمات إضافة إلى الخدمات الوقائية والإسعافية حتى بعد امتداد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بحلول عام 2030 إلى كل شبر فى أرض مصر.

ونوه، إلى تبنى الهيئة العامة للرعاية الصحية العديد من المبادرات بجانب المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية لتوفير مزيد من الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى وصلت إلى تنفيذ أكثر من 35 مبادرة توعوية وصحية، منها "انتى السند للكشف المبكر عن هشاشة العظام، انزل واطمن للفحوصات الطبية الشاملة الدورية، اطمن على ابنك للفحص الطبى الشامل لطلاب المدارس، رمضانك صحة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحى الشامل".

واستعرض الدكتور أحمد السبكى، الخطة المستقبلية لإدراج جميع المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى سالفة الذكر تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد، لافتا إلى دراسة وضع وتنفيذ خطة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل وفقا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للمشروع وانجازه وامتداد التغطية الصحية الشاملة للمصريين فى أقل من 10 سنوات، وتابع: أنه سيتم الاستفادة من تجارب بعض الدول فى هذا الأمر كنموذج استرشادى لتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحى الشامل، والذى من المقرر أن يغطى كافة محافظات مصر بحلول عام 2030.

تجدر الإشارة، إلى أن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، يشارك ضمن وفد مصرى رفيع المستوى، بأعمال منتدى التمويل الصحى السنوى السادس للبنك الدولى بواشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية.