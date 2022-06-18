عاجل.. الحكومة: لا صحة لوجود نقص فى الأدوية بالمستشفيات أو الصيدليات

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود نقص فى الأدوية بالمستشفيات الحكومية أو الصيدليات، مشددة على توافر جميع الأدوية بشكل طبيعى سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية أو الصيدليات، فضلا عن توافر جميع البدائل للأصناف المختلفة، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات، وضخ أى كميات إضافية منها فى حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الدواء المصرية.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]