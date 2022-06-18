مسابقة يومية ورسائل معلوماتية.. التضامن تواجه خطر زواج الأطفال

والاشتراك مجانيا فى المسابقة، عن طريق إرسال كلمة "شارك" على رقم 1442 ويجيب المتسابق عن السؤال، وتعلن الوزارة عن الفائز يوميا بنظام القرعة الإلكترونية بين أصحاب الإجابات الصحيحة.
المسابقة تأتى ضمن حملة متكاملة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى للقضاء على زواج الأطفال، تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبمساهمة الاتحاد الأوروبى وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، فى إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، وتستهدف الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" التى تصل إلى 4.1 مليون أسرة فى جميع محافظات الجمهورية، وكذلك القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتستمر الحملة 45 يوما، تحت شعار"جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" بالتزامن مع بداية موسم الإجازات الصيفية الذى تكثر فيها هذه الظاهرة، وتشمل أسئلة المسابقة معلومات عن الصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل، وغيرها من القضايا التى يتبناها برنامج وعى للتنمية المجتمعية، لمناهضة كافة أشكال الزواج الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "، ويؤثر هذا الزواج سلبا على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين فى التعليم والصحة والنمو النفسى والبدنى السليم، وإذ أثمر هذا الزواج أطفالا، فإنه يؤثر سلبا على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.
وتقوم الوزارة بتكثيف جهود التوعية المجتمعية حول أكثر الممارسات الضارة فى قرى الريف والمجتمعات المطورة الجديدة من أجل تغيير المفاهيم الخاطئة فى بعض الممارسات الضارة ومنها زواج الأطفال وختان الإناث وحرمان الفتيات من التعليم، وذلك لضمان خروج تلك الأسر من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وإلى جانب المسابقة ترسل المنصة التفاعلية المجانية للوزارة 1442 رسائل معلوماتية يومية حول زواج الأطفال، تحت عنوان"كل يوم معلومة"، ترسل رسالة نصية عبر الهاتف المحمول للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، والمرتبطة بقاعدة بيانات المنصة، حيث يبلغ عدد هذه الأسر نحو 4 ملايين و100 ألف أسرة، إلى جانب الكثير من الأسر التى تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة، خاصة التى تعيش فى قرى ومراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الذين استفادوا من خدمات حملة الوزارة"بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، التى جابت قرى محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج قبل شهور.
وبالتوازى مع المسابقة، تطلق الحملة فيديوهات وانفوجرافات وتنويهات للتوعية بأخطار زواج الأطفال عبر موقعها على فيسبوك، لفتح حوار مجتمعى حول أسباب هذه المشكلة وكيفية القضاء عليها، وتشمل الحملة الإعلامية شهادات واقعية لفتيات وسيدات يحكين ما تعرضن لهن وأطفالهن من مشكلات صحية وقانونية ومدنية واجتماعية، وما فقدنه من حقوق فى استكمال تعليمهن، فضلا عن حرمانهن من طفولتهن.
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