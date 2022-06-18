ارتفاع ملحوظ بأعداد الطلاب.. حصاد الإدارة المركزية لشؤون الدارسين الوافدين

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتورة هاجر مدحت سيف النصر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بالوزارة، حول حصاد أداء الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين خلال العام المالى 2021-2022.





وأشار التقرير لتطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذب الطلاب الوافدين من دول العالم وزيادة أعدادهم بالجامعات المصرية فى ظل اطلاق الوزارة لمبادرة "ادرس فى مصر" وإطلاق العديد من السياسات الجاذبة للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، لتكون وجهة السياحة التعليمية الأولى فى الشرق الأوسط، ولتتماشى عملية تنسيق قبول الطلاب الوافدين مع رؤية مصر فى التحول الرقمى لجميع خدمات الدولة مما ترتب علية ارتفاع عدد الطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بمصر.

وأفاد التقرير بزيادة أعداد الطلاب الوافدين بشكل ملحوظ، خلال العام الجامعى 2021-2022، ووصل عدد الطلاب الوافدين المتقدمين للمرحلة الجامعية الأولى ليصل إلى 25701 طالب وطالبة ونفذ منهم عدد 20487 طالبا وطالبة بنسبة تنفيذ تصل إلى 79.71% وكذلك ارتفع عدد الطلاب الوافدين المتقدمين لمرحلة الدراسات العليا ليصل إلى 10138 طالبا وطالبة، ونفذ منهم 8386 طالب وطالبة بنسبة تنفيذ تصل إلى 82.72% ويتزامن ذلك مع بدء التقديم المركزى لمرحلة الدراسات العليا من خلال الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين وما تم تقديمه من تيسيرات مختلفة لهؤلاء الطلاب.

ولفت التقرير إلى زيادة أعداد المنح الدراسية الموجهة لطلاب دول القارة الإفريقية بشكل عام لتصل إلى 2702 منحة دراسية.

ولفت التقرير إلى أن منصة "ادرس فى مصر" تعمل من خلال محورين أساسيين وهما التقديم للطلاب الوافدين والتسويق لبرامج وكليات الجامعات المصرية وتوفير جميع المعلومات للطلاب الوافدين عن تلك الجامعات والبرامج ومواقع تلك الجامعات وكذلك الترويج للسياحة التعليمية بمحافظات تلك الجامعات.

كما أوضح التقرير الخدمات الجديدة المقدمة للطلاب الوافدين والتى جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية للاهتمام بمنظومة الطلاب الوافدين، ومنها استقبال الملفات المتعلقة بالطلاب عن طريق خدمة البريد السريع والدفع الإلكترونى والتعاون مع بنك المعرفة المصرى وإتاحته للطلاب الوافدين، هذا وقد تم إطلاق حسابات على منصات التواصل الاجتماعى "فيسبوك – تويتر – إنستجرام – يوتيوب – لينكد إن – تيك توك" تزامنا مع إطلاق قناة "ادرس فى مصر" على موقع اليوتيوب وتخصيص الخط الساخن 19064 للإجابة عن تساؤلات واستفسارات كل ما يخص الطلاب الوافدين وتوفير فرع لبنك مصر بمقر الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى توفير مندوب لإدارة الجوازات والهجرة تعمل أربعة أيام أسبوعيا بمقر الإدارة، لتقديم خدمات تجديد الإقامات للطلاب الوافدين المقيدين على منح دراسية، كما تم التعاقد مع إحدى شركات نقل البريد السريع لضمان سرعة وكفاءة نقل ملفات الطلاب الوافدين من مقر الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين لكافة الجامعات فى ربوع جمهورية مصر العربية.

وأشار التقرير إلى الأنشطة التى قامت بها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية للوافدين خلال العام الجامعى 20212022 والتى شملت: "المشاركة فى يوم استقلال دول جزر القمر، ومالى، القيام بمجموعة من الرحلات للطلاب الوافدين إلى مدينة الإسكندرية والأقصر وأسوان، ورحلة ٳلى متحف الحضارات ومجمع الأديان للطلاب الوافدين بأندية القاهرة، وتنظيم مجموعة من المسابقات الرياضية والثقافية تضمنت بطولة تنس الطاولة والشطرنج والبلياردو للطلاب الوافدين بأندية الطلبة الوافدين بالقاهرة، مسابقة مصر فى عيون أبنائها الوافدين، والمشاركة بتنظيم أسبوع الشعوب بجامعة أسيوط، وتنظيم الملتقى الدولى لتراث الشعوب لأندية الطلبة الوافدين بالقاهرة، بالاضافة لإقامة حفل ٳفطار رمضان السنوى للٳدارة العامة للأنشطة الطلابية للوافدين وأنديتها.

كما تم عقد ورشة عمل لمنسقى الوافدين بالجامعات المصرية خلال شهر مارس الماضى بمقر الإدارة المركزية للوافدين لمناقشة آليات تطوير منظومة الطلاب الوافدين بمصر.

وأضاف التقرير أن المركز الثقافى المصرى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها العديد من البرامج المتكامل الخاصة بتعليم اللغة العربية واللهجة العامية، وتنظيم أنشطة خارجية لممارسة اللغة العربية الفصحى واللهجة العامية المصرية، وتنظيم حفلات للطلاب بالمركز منها اليوم العالمى للغة العربية والأعياد الوطنية للطلاب الوافدين بالمركز والأعياد المتعلقة بجمهورية مصر العربية، وتم اعتماد شهادة المركز فى قسم اللغة العربية بجامعة هانوى الوطنية بفيتنام.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بملف الطلاب الوافدين يعكس اهتمام الدولة بكافة مستوياتها بملف الطلاب الوافدين لما يمثله هذا الملف من أهمية خاصة، فزيادة الطلاب الوافدين يؤكد جدارة نظام التعليم العالى بالجامعات المصرية، كما يؤكد على استمرار أحد العناصر المهمة لقوة مصر الناعمة فى الخارج ويمثل أيضا جسرا للتواصل بين الجامعات المصرية وأبنائها الخريجين بالدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا استمرار الاهتمام بهذا الملف خلال الفترة المقبلة، وبذل المزيد من الجهود لتذليل كافة التحديات أمام الطلاب الوافدين وزيادة أعدادهم فى الجامعات المصرية.