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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705126/55-سنة-حبس-ضبط-هارب-من-تنفيذ-52-حكم-قضائى-بكفر-الشيخ

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، ونجحت في ضبط شخص هارب من تنفيذ 52 حكم قضائي بمدد حبس بلغت 55 سنة ووذلك بمركز شرطة الرياض بكفر الشيخ.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ) والمطلوب التنفيذ عليه فى (52) حكم "جزئى" فى قضايا "تبديد" والمقضى فيها بمدد حبس بلغت (55 سنة) وكفالات مالية مستحقة ، بتردده على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه .

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بالأحكام الصادره ضده أقر بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

203 فدان.. تدمير 260 مزرعة بانجو في جنوب سيناء

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة حملة مكبرة لإبادة الزراعات المخدرة بنطاق مديرية أمن جنوب سيناء.

نتائج الحملة

ونتج عن تلك الحملة خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 71 قضية حيث تم ضبط 260 مزرعة منزرعة على مساحة203 فدان و 19 قيراط و 12 سهم.

كميات البانجو

كما تم ضبط كميات من مخدر البانجو وزنت 12420 كيلو جرام – كميات من مخدر الحشيش وزنت 107,400 كيلو جرام – كميات من بذور القنب "البانجو" وزنت 305 كيلو جرام – كميات من بذور الخشخاش "الأفيون" وزنت 375 كيلو جرام، ىوتم ضبط 6 مكبس لتصنيع مخدر الحشيش -13 إسطمبة – مصنع بمشتملاته – مفرمة.

إتخاذ الإجراءات القانونية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

مراكز لعلاج الإدمان غير المرخصة بالجيزة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، ونجحت في ضبط 7 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة.

البداية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة .

استهداف المراكز

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 7 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، و ضبط 7 أشخاص، من المشرفين على تلك المراكز، وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص - لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى، كما أمكن ضبط عدد من الأمبولات والأقراص لعقاقير مؤثرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.