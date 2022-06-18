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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705124/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-والقنوات-الناقلة

يبحث الجميع عن موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة، حيث يخوض المارد الأحمر مباراة مرتقبة أمام غريمه التقليدي الزمالك، في القمة 124 في إطار الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويحتضن ستاد “السلالم” هذا اللقاء.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة لهذه المباراة:

وتم تحديد موعد مباراة الأهلي، حيث يلتقي الفريق الأحمر بنادي الزمالك في تمام الثامنة مساء غد الأحد الموافق 19 من يوينو الجاري، في إطار الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف ستاد السلام هذا اللقاء المرتقب من قِبل الجماهير المصرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

رصدنا لكم خلال السطور السابقة موعد مباراة الأهلي القادمة أما بالنسبة للقنوات الناقلة للقاء، فتُذاع المباراة عبر قنوات “أون تايم سبورتس” الحاصلة على حقوق بث مباريات الايجيبشن ليج.

بعد ذكر موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة، ننقل لكم أبرز غيابات الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي:

_يغيب عن الأهلي كل من ( علي لطفي، لويس ميكيسوني، عمار حمدي، أكرم توفيق) بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك بكل من حمدي فتحي، ومحمد عبد المنعم، ومحمود متولي، حيث يعاني الثلاثي من الإصابة لوم يتحدد موقفهم بعد من خوض لقاء القمة من عدمه.

غيابات الزمالك أمام الأهلي

على الجانب الآخر، يعاني الزمالك من العديد من الغيابات التي لحقت بصفوف فريقه خلال المرحلة الماضية، حيث متوقع غياب كل من ( محمدأبو جبل، محمود علال، حازم إمام، أحمد أبو الفتوح، طارق حامد) بسبب الإصابة التي لحقت بهذا العدد من اللاعبين.

موقف الزمالك في الدوري

ويتصدر نادي الزمالك بطولة الدوري برصيد 44 نقطة جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( إنبي، طلائع الجيش، سموحة، الأهلي)، ويتطلع لتحقيق الفوز على الفريق الأحمر في مباراة الغد؟

موقف الأهلي ف الدوري

أما النادي الأهلي، فيأتي ثالثاً في جدول ترتيب الايجيبشن ليج، برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام نادي المصري البورسعيدي، ويأمل في تحقيق الفوز في لقاء الغد حتى تستمر منافسته على انتزاع الصدارة من الفارس الأبيض.