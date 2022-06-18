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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705122/إيناس-عبد-الحليم-توجه-الشكر-لوزير-المالية-لتطبيقه-قانون-المعاش-الجديد-بجامعة-المنصورة-ونقل-كل-الموظفين-المتواطئين-ومغادرتهم-الجامعة

وجهت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الشكر لوزير المالية الدكتور محمد معيط، لاستجابته للطلب المقدم منها بشأن تطبيق صحيح القانون رقم 1لسنة 2022 الخاص بمعاشات الأساتذة والأساتذة غير المتفرغين والمدرسين باستحقاقهم الجمع بين المعاش والمكافأة وتطبيقه بجامعة المنصورة، حيث ان المراقب المالي بجامعة المنصورة قد اصدر قرار يحول دون تنفيذ هذا القانون متعنتا فى تطبيقه وقام بتفسير القانون وتأويله من عندياته.

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قانون المعاش الجديد بجامعة المنصورة

وأكملت عضو مجلس النواب، أنه فور تقدمها بطلب الى وزير المالية شارحا هذا الأمر، اصدر قرارا بتصحيح الوضع كما كان بالنسبة الأساتذة المتفرغين وانه فى حالة صرف مرتب شهر يونيو ناقصا فستصرف الفروق بعد ذلك، وتم على اثر ذلك نقل ١٠ افراد من المالية من الجامعة لتعنتهم وتفسير القانون على هواهم.

وأضافت عبد الحليم، أن وزير المالية قد قام بنقل الموظفين المتسببين فى هذا القرار وتم تصحيح ما حدث وتم صرف الفروقات من الموازنة الحالية.

وتوجهت إيناس عبد الحليم بأسمها وباسم كل الأساتذة ودكاترة جامعة المنصورة بالشكر والتقدير الى د. محمد معيط، وزير المالية، على حله هذه المشكلة فى ساعات معدودة وتطبيق صحيح القانون.