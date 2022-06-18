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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705117/فى-حملة-أمنية-مكبرة-ضبط-7-مراكز-لعلاج-الإدمان-غير-المرخصة-بالجيزة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، ونجحت في ضبط 7 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة.

البداية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة .

استهداف المراكز

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 7 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، و ضبط 7 أشخاص، من المشرفين على تلك المراكز، وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص - لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى، كما أمكن ضبط عدد من الأمبولات والأقراص لعقاقير مؤثرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس لجنة نقابية بسوهاج يختلس 800 الف جنيه

نجحت الأجهزة الامنية في وزارة الداخلية في ضبط رئيس لجنة نقابية بسوهاج، لاتهامه باختلاس أكثر من 800 ألف جنيه، قيمة إشتراكات خاصة بأعضاء الجمعية العمومية المنضمين للنقابة وعدم توريدها بالخزينة وإستيلائه على المبلغ.

بداية الواقعة

البداية عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى النقابات بقيام (رئيس اللجنة النقابية التابعين لها "فرع سوهاج"- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بتحصيل مبالغ مالية بلغت (800,245 ثمانمائة ألف ومئتان وخمسة وأربعون جنيه) قيمة إشتراكات خاصة بأعضاء الجمعية العمومية المنضمين للنقابة المشار إليها وعدم توريدها بخزينة النقابة وإستيلائه على تلك المبالغ لنفسه بدون وجه حق.

التحريات وجمع المعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله فى تحصيل مبالغ مالية قيمة إشتراكات خاصة بالأعضاء وقيامه بإختلاس تلك الأموال والإستيلاء على قيمتها لنفسه، وهو ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 1534 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، في ضبط 1534 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وعدم مراعاتهم أساليب الأمن والسلامة.

حملات مرورية

وتقوم وزارة الداخلية بتوجيه حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.