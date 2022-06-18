انت الان تتابع تفاصيل خبر زي النهارده.. المنتخب يقهر إيطاليا بـ رأسية حمص حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705113/زي-النهارده-المنتخب-يقهر-إيطاليا-بـ-رأسية-حمص

حدث في مثل هذا اليوم 18 من شهر يونيو عام 2009، حدث استثنائي وعظيم، وهو فوز المنتخب المصري على نظيره منتخب إيطاليا، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في بطولة كأس العالم للقارات والتي أقيمت وقتها في جنوب إفريقيا.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل

قدم لفراعنة أدائاً بطولياً أمام بطال العالم آنذاك، ولعل أبرز اسم ظهر خلال هذه المباراة هو الأسطوري عصام الحضري، الذي له تصديات لا تُنسى في هذه المباراة، وعبر بالفراعنة لبر الأمان حتى شارفت نهاية الشوط الأول من الانتهاء، إلى أن جاءت رسية مُدوية من مهاجم الإسماعيلي محمد حمص، وبعرضية من أبو تريكة، تم ترجمتها في الشباك، وبعدها واصل لاعبو المنتخب المصري دفاعهم المستميت عن الهدف الذي تم تسجيله في المباراة، وبعدها تم الانتهاء من المباراة، وتم إعلان فوز المنتخب الوطني على المتوجين ببطولة كأس العالم وقتها.

بدأ المنتخب المصري هذه المباراة، تحت قيادة المعلم حسن شحاته، وبتشكيل مكون من التالي ذكره:

في حراسة المرم: عصام الحضري.

في الدفاع: سيد معوض، أحمد سعيد أوكا، هاني سعيد، وائل جمعة، أحمد فتحي.

في الوسط: محمد شوقي، حسني عبد ربه، محمد أبو تريكة، محمد زيدان.

في الهجوم: محمد حمص.

مشوار الفراعنة في هذه البطولة:

قدم لاعبو المنتخب المصري أداءاً بطولياً في هذه البطولة، حيث تعرض لهزيمة قاتلة أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة 4 مقابل 3، في مباراة تغنى فيها المعلق التونسي عصام الشوالي بأداء الفراعنة، فبعد أن كان التعادل بينتجة 3/ 3، هو السائد بين المنتخبين، إلى أن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وسجل منتخب السامبا هدف الفوز من ركلة جزاء تم احتسابها بعد الدقيقة 90، ثم في الجولة الثانية حققوا الفوز على المنتخب الإيطالي، وأخيراً هزيمة مهينة أمام المنتخب الأمريكي بنتيجة 3 أهداف نيظفة، وودعوا البطولة على إثرها.