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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705111/800-ألف-جنيه-ضبط-رئيس-لجنة-نقابية-بسوهاج-سرق-إشتراكات-الأعضاء

نجحت الأجهزة الامنية في وزارة الداخلية في ضبط رئيس لجنة نقابية بسوهاج، لاتهامه باختلاس أكثر من 800 ألف جنيه، قيمة إشتراكات خاصة بأعضاء الجمعية العمومية المنضمين للنقابة وعدم توريدها بالخزينة وإستيلائه على المبلغ.

بداية الواقعة

البداية عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى النقابات بقيام (رئيس اللجنة النقابية التابعين لها "فرع سوهاج"- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بتحصيل مبالغ مالية بلغت (800,245 ثمانمائة ألف ومئتان وخمسة وأربعون جنيه) قيمة إشتراكات خاصة بأعضاء الجمعية العمومية المنضمين للنقابة المشار إليها وعدم توريدها بخزينة النقابة وإستيلائه على تلك المبالغ لنفسه بدون وجه حق.

التحريات وجمع المعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله فى تحصيل مبالغ مالية قيمة إشتراكات خاصة بالأعضاء وقيامه بإختلاس تلك الأموال والإستيلاء على قيمتها لنفسه، وهو ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 1534 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، في ضبط 1534 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وعدم مراعاتهم أساليب الأمن والسلامة.

حملات مرورية

وتقوم وزارة الداخلية بتوجيه حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تركيب الملصق الالكترونى

نجحت الأجهزة ية بوزارة الداخلية،في سحب 2565 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، التي فرضها قانون المرور الجديد والتحول الرقمي.

مهلة تركيب الإلكتروني الملصق

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمة الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.