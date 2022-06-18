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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705110/قمة-الأهلي-والزمالك-أرقام-محمد-الشناوي-وعواد-قبل-مباراة-الغد

يلتقي قطبي الكرة المصري، النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، في قمة الدوري المصري، والتي من المقرر إقامتها غداً الأحد 19، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام محمد الشناوي وعواد قبل مباراة القمة

محمد الشناوي

خاض محمد النوي حارس مرمي الأهلي فى 25 مباراة بالدوري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، استقبل 23 هدفا، وخرج بشباك نظيفة 8 مرات.

فيما غاب محمدالشناوي عن 9 مباريات بسبب إصابات مختلفة، و تواجده فى معسكر المنتخب الوطني.

حيث أستقبل شباك الناوي 13 هدف ، وخرج بشباك نظيفة 10 مرات، بينما غاب 5 مباريات للإصابة العضلية أو فيروس كورونا.

محمد عواد

فيما شارك محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك فى 6 مباريات بالدورى مع الزمالك، دخلت شباكة 5 أهداف وتصدى لكرتين خلال المباريات.

فيما شارك فى دوري أبطال إفريقيا فى دورى أبطال افريقيا شارك فى مباراة واحدة خرج منها بشباك نظيفة.

تاريخ آخر المباريات بين الأهلي والزمالك

وتشهد دائما مباريات القمة، إثارة من نوع خاص وشغف كبير من جانب الجماهير التي تتطلع لفوز فريقها في المباراة، ولكن الشاهد على مباريات القمة في الفترة الأخيرة، سيجد أن المارد الأحمر له اليد العليا في حسم الكثير من المباريات لصالحه، وخلال هذه السطور سنرصد لكم تاريخ آخر 10 لقاءات جمعت بين القطبين:

_ تعد مباراة الدور الاول من المباريات الكبيرة التي جمعت بين الفريقين، حيث أنها شهدت على تسجيل حصيلة كبيرة من الأهداف من قِبل الفريقين، وفاز الأهلي فيها بنتيجة 5/3.

_ مباراة الدور الأول من دوري العام الماضي، شهد تفوق للمارد الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف للزمالك، وفي الدور الثاني كان التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 هو سيد الموقف بينهما.

_ دوري عام 2020، تمكن الفارس الأبيض من حسم نتيجة الدور الثاني لصالحه عندما فاز بنتيجة 3/1، أما الدور الثاني لم يأتي الزمالك للمباراة التي خُسمت وقتها بفوز الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين.

- يعد لقاء نهائي القرن أحد اللقاءات التي ستظل نتيجته في الأذهان، فقد حقق الأهلي الفوز في هذه المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف للفارس الأبيض.

- في السوبر المصري، تعادل الفريقان سلبياً وبعدها حسم الزمالك النتيجة لصالحه بالفوز بركلات الترجيح 4/3.