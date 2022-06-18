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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705109/ضبط-1534-مخالفة-لقائدى-الدراجات-النارية بسبب-الخوذة

نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، في ضبط 1534 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وعدم مراعاتهم أساليب الأمن والسلامة.

حملات مرورية

وتقوم وزارة الداخلية بتوجيه حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تركيب الملصق الالكترونى

نجحت الأجهزة ية بوزارة الداخلية،في سحب 2565 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، التي فرضها قانون المرور الجديد والتحول الرقمي.

مهلة تركيب الإلكتروني الملصق

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمة الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

ضبط مخزن مستحضرات تجميل

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائرغيرالمرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غيرالمرخصة، من قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.

تقنين الأجراءات

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبطه حال قيادته سيارة "نقل" وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار 2خزينة، وعدد 85 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 8,5 كيلو جرام، وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسيارة للنقل والترويج والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم أتخاذ الإجراءات القانونية وجاري المتابعة.

العثور على جثة عامل

تمكنت أجهزة مباحث الشرقية من تكثف جهودها لكشف غموض واقعه العثورعلى عامل مقتولا بمسكنه بمدينة بلبيس.

حيث تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية بلاغا من ربة منزل بالعثور على جثة شقيقها داخل مسكنه الكائن بمدينة بلبيس، وتحركت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث واتضح أن المجنى عليه عامل بمدينه العاشر من رمضان 36عاما.

دوت الخليج

وتم نقل الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزى وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائى، والأمن العام لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط الجناة.