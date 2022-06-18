انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل لقاء القمة 124.. تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلي حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705106/قبل-لقاء-القمة-124-تعرف-على-غيابات-الزمالك-أمام-الأهلي

لا صوت يعلو فوق صوت الحديث عن اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في القمة 124، والتي ستجمع بينهما في الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز، وتنطلق المباراة بينهما في تمام الثامنة مساء غد الأحد الموافق 19 يونيو الجاري، ويحتضن ستاد السلام هذا اللقاء المرتقب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الفريقان لتحقيق أهدافهم المرجوة في هذا اللقاء، حيث يأمل المارد الأحمر في الفوز بالمباراة لضمان استمراريته على صدارة الدوري والتي يحتلها الفارس الأبيض برصيد 44 نقطة من إجمالي خوض 20 مباراة، في حين يأتي الأهلي ثالثاً برصيد 40 نقطة من إجمالي لعب 17 لقاء.

ويدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء، وسط العديد من الغيابات التي طاردت صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة، ونرصد لكم في هذه السطور أبرز الغائبين عن لقاء الفريق الأحمر في القمة 124:

_ محمود علاء: يغيب محمود علاء مدافع الفريق عن لقاء القمة 124، بسبب تراكم البطاقت، بالإضافة لمعاناته من إصابة في الكاحل.

_ ثلاثي الفريق محمد أبو جبل، حازم إمام، أحمد أبو الفتوح، مهدد بالغياب عن لقاء القمة المرتقب، حيث يعاني أبو جبل من إجهاد في العضلات، بينما يواصل الثنائي فتوح وحازم تدريباتهم التأهيليلة ولم يتم تحديد موقفهما من المباراة حتى الآن.

_ طارق حامد هو الآخر أحد أبرز أهم الأسماء التي ستغيب عن القمة بسبب سفره لإسبانيا لخوض تدريبات تأهيلية للتخلص من الإصابة التي لحقت به منذ أكثر من شهر تقريباً.

_ أما بالنسبة لـ إمام عاشور، محمد عبد الغني، وعبدالله جمعة، فالثلاثي سيكون متواجد في لقاء القمة غدالأحد.

موقف الزمالك في الدوري

ويتواجد نادي الزمالك على رأس ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مواجهتين وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( سموحة، طلائع الجيش، إنبي، الأهلي).

موقف الأهلي في الدوري

أما الأهلي، فيأتي ثالثاً في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 لقاءات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي، ويتبقى له 3 مواجهات مؤجلة.