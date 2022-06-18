انت الان تتابع تفاصيل خبر آخرهم نجلاء فتحي وعادل إمام.. نجوم هاجموا بعضهم وأحدهم سب شقيقته حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705100/آخرهم-نجلاء-فتحي-وعادل-إمام-نجوم-هاجموا-بعضهم-وأحدهم-سب-شقيقته

أثارت قصة التصريحات المسربة للفنانة نجلاء فتحي وتهاجم فيها الفنان عادل إمام ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات الماضية حيث يتساءل الكثيرين عن سر هذا التسريب وتفاصيل الهجوم ولم يكن هذا الثنائي الأول.

دوت الخليج يرصد الهجوم بين الفنانين بالوسط الفني

نجلاء فتحي وعادل إمام

أعيد نشر تسجيل صوتي قديم للفنانة نجلاء فتحي كانت قد سجلته لإحدى المجلات في وقت ثورة 25 يناير وأثارت وقتها ضجة كبيرة به وعادت لتثير الجدل مرة أخرى وقالت خلاله عن عادل إمام: “منافق وناشر للفساد.. والشعب هو من صنع عادل إمام".

وتابعت: "يا عادل إمام اللي عملك هو الشعب.. اللي دفع فيك تذكرة ووصلك للملايين هو الشعب.. وأعماله فساد لمحبة الفساد.. يعني طلّع الفاسد بالآخر هو الرابح.. 40 سنة وأنت بتشرّب الناس اللي أنت عايزه، اللي الدولة عايزاه".

وقبل نجلاء فتحي وعادل إمام، شهدنا مؤخرًا هجوم بين الفنانة إلهام شاهين، وأحمد فلوكس بعد أن قالت في تصريح سابق لها: “زمان كان كل الأفلام الراقية المحترمة كان فيها بوسة للبطلة إنما دلوقتي بيعتبروها شيء منافي للأخلاق، حصل تغير كبير في المجتمع".

ليرد فلوكس عبر صفحته: "بعيدا عن معزتك، ممكن أستأذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بنعتبرها حاليا منافية للآداب؟، أمال امتى يا فندم نعتبر الشيء منافي للآداب.. طب سيبك من ده كله، الدين إيه، الشاشه دي بتربي أجيال وبتشكل وجدان، مش بتربي وحوش".

ميريام فارس وإليسا

وتعرضت الفنانة ميريام فارس لهجوم شديد من المصريين بسبب تصريحاتها التي قالت فيها: "صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكثر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي”.

وقالت إليسا: "هى أخطأت واعتذرت، يمكن ما كان قصدها، ما بدنا نكبر الشغلة أكتر"، بخلاف "لايك" قامت به على فيديو مسرب لتصريحات ميريام، مما أثار غضب الأخيرة، فردت: "بصراحة لو ما كانت إليسا عملت "لايك" للفيديو المسرب والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن "اللايك" الخاص بها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي".

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ووصلت الخلافات في الوسط الفني إلى العائلة بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقها الفنان وائل عبد العزيز، حيث كتبت له: "اتوكس أنت ياللي بعت أختك وأخذت تمنها عربية مرسيدس"، ليرد عليها ويقول: “أنا مش هرد عليكي والله وقله الأدب دي.. انتي متعرفيش أنا شيلت عنك إيه وحميتك إزاي وحاولت أطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن إنتي مبتتعلميش".

وتابع وائل عبد العزيز: "ربنا بيدي الإنسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة، ربنا يهديكي ولو ع البيع إنتي بعتينا كتير من ٢٠ سنة واحنا اللي بنشتريكي".