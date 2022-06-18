وزيرة الهجرة: المعارض العقارية المصرية فى كندا حققت نجاحا كبيرا

جدة - نرمين السيد - أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن المعارض العقارية المصرية "طيبة سكيب" و"إيجيبت ليفينج"، التى انطلقت فى مدينة ميسيساجا بمقاطعةً أونتاريو فى كندا تحت رعاية الوزارة والسفارة المصرية بأوتوا وبالتعاون مع وزارة الإسكان، قد حققت نجاحا كبيرا وإقبالًا من المصريين والكنديين.





وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم السبت، عن بالغ امتنانها وفخرها بما حققته المعارض من ترويج ونجاح كبير يعكس بداية مرحلة جديدة فى سوق التصدير العقارى المصرى بأمريكا الشمالية، مثمنة جهود كل المنظمين والقائمين عليهم الذين قدموا صورة مشرفة تساهم فى الترويج للاستثمار العقارى فى مصر، والذين صرحوا فى تقاريهم التى تم ارسالها للوزارة بأن المعارض حققت مبيعات قُدرت بـ 250 مليون جنيه، اضافة لمبيعات بضعف هذه القيمة تنتظر اتمام التعاقد.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن رعاية الوزارة لمثل هذه المعارض يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة بذل الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة فى جميع المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار العقارى، فضلا عن الترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية التى أصبحت من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، وحتى يطّلع المصريين فى الخارج - والمجتمعات الأجنبية التى يعيشون بها - على ما وصلت إليه مصر من تقدم وتنمية وازدهار فى وقت قياسى.

من جانبهم، قال المنظمون إن المعارض شهدت حضور آلاف الزائرين من الجالية المصرية والعربية بكندا، وكذا مشاركة مجموعة من أهم المطورين العقاريين فى مصر.

وقد أعرب كريم بطرس، أحد مؤسس شركة متخصصة فى تنظيم المعارض الدولية، عن بالغ سعادته بنجاح معرض "طيبة سكيب" مضيفًا: "نتطلع إلى تكرار هذه التجربة ولدينا توقعات بنجاحات أكبر فى المستقبل".

وأكد على ضرورة بذل المصريون فى الخارج جهودا كبيرة من أجل مساندة ومؤازرة الدولة المصرية، قائلا: "إن واجبنا فى هذا التوقيت هو الترويج لكل الإنجازات التى تحدث بها والمعارض العقارية التى نظمناها تعد انعكاسا لذلك".

فيما قالت السيدة ميراندا جرجس، مديرة شركة منظمة لمعرض "إيجيبت ليفينج"، إنه نظرا لوجود أعداد كبيرة من المصريين المهاجرين بكندا ممن يبحثون عن امتلاك وحدات سكنية بمناطق متعددة بمصر، سواء للاستثمار أو الإقامة أثناء الزيارات أو التقاعد، فقد فكرت فى إنشاء شركة وساطة عقارية لتعمل على إيجاد الوحدات المناسبة لكل مشتر أو مستثمر من خلال العمل مع كبرى شركات التطوير العقارى بمصر، مع ضمان تقديم الاستشارات والخدمات المتكاملة لهم فى هذا المجال على أعلى مستوى، من هنا أيضا جاءت فكرة إقامة المعرض والذى حقق نجاحا كبيرا وشهد تفاعلًا من الزائرين انعكس على المبيعات المحققة.

من ناحيتهم، أعرب المطورون العقاريون المشاركون بامتنانهم لدعم ورعاية وزارتى الهجرة والإسكان، وعن سعادتهم بالمشاركة فى تلك المعارض الأولى من نوعها فى كندا، حيث تم لأول مرة تعامل مباشر بين المطورين العقاريين والجاليات المصرية والعربية فى كندا الراغبين فى شراء عقارات فى مصر سواء سكنية أو تجارية، مطالبين بعقد مزيد من المعارض الترويجية للوصول للعملاء فى كل مكان.