انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية فى شمال سيناء بدون شكوى

وقال مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الثقافية وشؤون الطلاب محمد عبد العظيم عطية، إن هناك 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، حيث يبلغ إجمالى عدد الطلاب 659 طالبا وطالبة، لافتا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الإجابة.
وأشار إلى أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة قبل وبعد كل امتحان، موضحا أنه تم توفير أجهزة فحص وتطهير ووضعها أمام اللجان إلى جانب اتخاذ كل الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب، مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة وتجهيز وإعداد مقار اللجان وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم.
وأضاف أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم العلمى ويوم آخر لطلاب القسم الأدبى، مشيرا إلى بدء الامتحانات من يوم 4 يونيو الجارى وتستمر حتى يوم 7 يوليو المقبل.
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