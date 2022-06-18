الإثنين.. 707.9 ألف طالب وطالبة يبدأون ماراثون الثانوية العامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويبلغ عدد الطلاب هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، وتعقد جميع الامتحانات بنظام "البابل شيت" (اختيار من متعدد، ولا تحتوى على أى أسئلة مقالية)، فيما شكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية فى مقر الديوان العام، متصلة بجميع غرف العمليات فى المحافظات، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية والتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

وتتواصل الامتحانات حتى يوم 21 يوليو المقبل حيث يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 28 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

وشدد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة خلال اجتماعه الأسبوع الماضى مع مديرى المديريات التعليمية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

وقال الوزير، إن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

وأشار شوقى إلى أن كتيب المفاهيم سيتم استخدامه للسنوات المقبلة، مطالبًا المراقبين بضرورة ضبط النفس والتحلى بالمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب، موضحا أن المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم، ومؤكدًا ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت).

فيما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات.

وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

ونبهت الوزارة على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية فى الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).

وأكدت الوزارة أنه لا تهاون فى حدوث أى تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.



وفى محافظة الجيزة قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن إجمالى عدد المتقدمين بالمحافظة بلغ 78777 طالبا وطالبة بواقع " 38140 طالبا وطالبة للشعبة الأدبى و28713 طالبا وطالبة للشعبة العلمى علوم و 11924 طالبا وطالبة للشعبة علمى رياضة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى مشكلة.

وبلغ إجمالى عدد اللجان 190 لجنة على مستوى محافظة الجيزة و16 مركز توزيع أسئلة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

وأكد سلومة أنه تم تجهيز عدد 61 استراحة منها "39 استراحة رجالى، 22 استراحة سيدات"وبلغ عدد الأسرة 1258 سريرا ومعاونى الخدمات 164 عاملا وتزويدها بكل وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى، كما تم توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وطالب مدير عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

وأكد أنه غير مسموح الدخول بأى أجهزة إلكترونية مثل الهواتف، السماعات مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.