الإسكان: تَقدم الأعمال بمشروع مستشفى العبور بسعة 220 سريرا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال تنفيذ مشروع المستشفى بالحى الثالث بالقرب من خط (10)، بمدينة العبور، والتى ستخدم سكان المدينة والمدن المجاورة لها بطاقة استيعابية سعة 220 سريرا.





وأكد الوزير، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهتم فى إنشاء مجتمعاتها العمرانية بتوفير السكن اللائق، الذى يناسب مختلف شرائح الدخل، وكذا الخدمات المتنوعة، حيث تتولى تنفيذ المبانى الخدمية، وتسلمها للوزارات والجهات المعنية لتشغيلها، ليستفيد بها السكان.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ توريد وتركيب مكونات التكييفات ولوحات الكهرباء واستكمال أعمال الأسوار والتشطيبات الداخلية والخارجية للمستشفى، وتستكمل باقى الأعمال تباعاً.

وفى ذات السياق، قال رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جارٍ استكمال أعمال تنفيذ مشروع "تدعيم الصرف" بشارع الشعراوى بخط طول 2 كم وبأقطار من 800 مم: 900 مم، ضمن تطوير منظومة الصرف الصحى بالمدينة، حيث يتم تنفيذ المشروع لفصل صرف الحى الثانى عن صرف حى الشباب والإسكان العائلى.

وأوضح، أنه جارٍ تركيب الجزء المتبقى بمشروع تخفيض المنسوب بشارع الشعراوى بطول 300م، وسيتم الانتهاء قريباً من المشروع بالكامل وتشغيله والاستفادة منه الاستفادة القصوى، لاستيعاب كميات الصرف ومياه الأمطار الزائدة، موجهاً بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها لتدعيم شبكات الصرف بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان المهندس علاء عبد العزيز - ميدان "دار مصر سابقا"، واستكمال أعمال تجميل الممرات والمشَّايات بالرسومات الديكورية لزيادة المظهر الجمالى للميدان.