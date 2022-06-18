لجان القاهرة جاهزة لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، التى ستبدأ بعد غدٍ الإثنين، مشيرًا إلى أنه سيجرى تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 105966 طالبا وطالبة من 33 إدارة تعليمية موزعين على 297 لجنة بالإضافة إلى لجنتين إحداهما بمستشفى 57357، منهم 31323 طالبا وطالبة علمى علوم، و20747 طالبا وطالبة علمى رياضة، و45622 طالبا وطالبة أدبى بإجمالى 97692 طالبا وطالبة بالإضافة إلى 8304 طلاب بالمدارس الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة مع محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، لمتابعة الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة تواجد المرواح بكل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

كما وجه رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كل سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافة المحيط الخارجى لها، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان من خلال التواجد الميدانى لكل رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التى ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار.

ولفت إلى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحى والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكل الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائى بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أى طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم تجهيز 64 استراحة للمراقبين منها 34 استراحة للرجال، و30 استراحة للسيدات مع تطهيرهم وتعقيمهم وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بهم.