مصلحة الضرائب: نحرص على تنمية صناعة السينما

جدة - نرمين السيد - وأكد حرص المصلحة على تنمية ونجاح صناعة السينما، والعمل على رقيها وتقدمها من خلال التعاون مع غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل ومد جسور الثقة والتعاون مع كل مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى نجاح تعاون المصلحة مع النقابات الفنية الثلاث (التمثيلية، الموسيقية، السينمائية) من خلال تشكيل لجان دائمة بمقر النقابات الثلاثة للعمل على حل المشكلات الضريبية لأعضاء هذه النقابات، لافتًا إلى حرص المصلحة على تقديم كل سبل الدعم والتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع ونرحب بأى دعوة لعقد أى ندوات أورش عمل لنشر الوعى الضريبى لكل الموضوعات الضريبية، مشيرًا إلى أن الوطن فى حاجة إلى تكاتفنا جميعا فى سبيل استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وفى نفس الوقت تحقيق العدالة الضريبية ليقوم كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة.

ومن جانبه، أعرب محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، عن شكره لوزير المالية ولقيادات مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن علاقة اتحاد الصناعات بكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب علاقة ممتدة بتاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء، وطالما كان هناك دعم ورغبة أكيدة فى حل لكل المشكلات التى يتم عرضها أول بأول، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات يريد أن يتم وضع منهج محدد يكون أساس لحل أى مشكلة بشكل عام وليس بشكل فردى فنحن نريد أن نحافظ على حقوق هذا القطاع من جهة وأيضا نحافظ على حق الدولة من جهة أخرى.

وأضاف البهى أن مصر كان لها الريادة فى صناعة السينما، وهناك اتجاه من الدولة على تشجيع هذا القطاع وخصوصا المنتجين والموزعين وقطاع دور العرض، الأمر الذى يتطلب وجود فهم كامل لهذه الصناعة وما تواجهه من مشكلات، وضرورة صياغة بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة صناعة السينما يراعى طبيعة هذه الصناعة، ويعمل على وضع آلية محددة للتعامل تتسم بتيسير الإجراءات أمام الممولين، ويقوم على بحث كل المشكلات العالقة ودراسة مقترحات حلها بالتوافق مع صحيح القانون.

وقال مختار توفيق، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، "إن المصلحة حريصة على مناقشة المشكلات الضريبية لأعضاء الغرفة وكذلك الاستماع لمقترحاتهم لحل هذه المشكلات والعمل على دراسة هذه المقترحات"، موضحًا أن المصلحة ستقدم كل الدعم والمساعدة لأعضاء غرفة صناعة السينما، وسيتم تقديم التوعية اللازمة بكل المستجدات الضريبية، حتى يكون كل أعضاء الغرفة ملتزمين ضريبيًا بشكل صحيح.

وأشار نائب رئيس المصلحة إلى أن هناك ورقة عمل قدمتها غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات إلى مصلحة الضرائب تتضمن بعض المشكلات والمقترحات وهناك متخصصين بمصلحة الضرائب سيقومون بدراسة ورقة العمل، وسيتم عقد أكثر من جلسة وأكثر من لقاء حتى يتم بلورة ورقة العمل هذه ويتم الوصول إلى بروتوكول تعاون مثلما تم مع النقابات الفنية الثلاث (الموسيقية، السينمائية، والتمثيلية).

وأوضح مختار توفيق أن مصلحة الضرائب تشهد العديد من مشروعات التطوير والميكنة ومن أهمها تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، وأن المصلحة والمجتمع الضريبى ككل فى طرف واحد فلابد أن نساعد بعضنا البعض على نجاح تلك المنظومات، والمصلحة تقدم كل سبل الدعم الفنى والتعاون لحل أى مشكلة فى سبيل الانضمام إلى هذه المنظومات التى ستسهم فى تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين وستعود بالنفع أولا وأخيرا على المواطنين فى شكل مشروعات تنمية وخدمات، مؤكدًا أن المصلحة على استعداد تام لعقد ورش عمل وندوات مجانية لغرفة صناعة السينما ولجميع الشرح كيفية الانضمام إلى هاتين المنظومتين وحل كل المشكلات التى تعوق ذلك.

وأشار هشام عبد الخالق، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، إلى أن صناعة السينما الآن تعانى من العديد من المشكلات نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهات للتعاون مع هذا القطاع حتى يستطيع أن ينهض وتعود له الريادة مرة أخرى، لافتًا إلى ضرورة الفهم الجيد لطبيعة العمل فى هذا القطاع حتى نستطيع الوصول إلى حل المشكلات المتعلقة به وخصوصا بالنسبة للمنتجين والموزعين ودور العرض السينمائية.

وطالب عبد الخالق مصلحة الضرائب بتخصيص لجنة من المصلحة من أجل أنهاء أية مشكلات أو موضوعات متصلة بالضرائب لدى أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعة السينما التى تمثل عناصر صناعة السينما أسوة بما تم فى النقابات المهنية الثلاث (السينمائية والموسيقية والتمثيلية)، مثمنًا جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب الحثيثة فى التعاون المثمر والمتميز بين المصلحة والغرفة فى حل كل المشكلات وإزالة العقبات.

وأكد محمد ماهر، مستشار رئيس المصلحة، إيمان كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالدور المهم لقطاع السينما فى المجتمع، وأهمية مساهمتهم فى دعم ثقافة الالتزام الطوعى بالضريبة والتى تعود علينا جميعا بالنفع فى شتى مجالات الحياة حيث تعد الضرائب العمود الفقرى لموارد الخزانة العامة للدولة، موضحا أن مصلحة الضرائب المصرية وقطاع السينما والإنتاج والمخرجين والفنانين فى جانب واحد من أجل تحقيق العدالة الضريبية والالتزام بتطبيق القانون بشكل صحيح.

حضر اللقاء المنتج وائل عبد الله، رئيس شعبة الإنتاج فى غرفة صناعة السينما، وسيد فتحى، المدير التنفيذى للغرفة، ورمضان جلال، مقرر لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، وسعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ورجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وصلاح يوسف، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وعادل فودة مستشار رئيس المصلحة، وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة.