غدا.. اعتماد وثيقة الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى 2027

جدة - نرمين السيد - يعقد غدا الأحد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى لوكسمبورج، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل.





وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر أوروبية، أن اجتماع مجلس الشراكة سيتطرق إلى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا السياسية.

وتخصص الجلسة العامة لمناقشة تطورات وآفاق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، كما يتطرق الحوار السياسى بين الاتحاد الأوروبى ومصر إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما يعتمد مجلس الشراكة وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبى ومصر حتى عام 2027، والتى ستوجه الشراكة بين الطرفين.