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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /705073/عروض-المصرية-للاتصالات-we-لحاملى-بطاقات-البنك-الاهلى

يستعرض دوت الخليج عروض المصرية للاتصالات لحاملى بطاقات البنك الأهلي المصري والتى يسأل عنها الملايين خاصة أن عروض المصرية للاتصالات we توفر شراء الموبايلات بالمجان، وبالتالي يتساءل عنها الكثير من الشباب ونقدمها بالتفاصيل.

عروض المصرية للاتصالات We نشرت المصرية للاتصالات we عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، : "دلوقتي من WE فرصة مميزة لحاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري". وأضافت: "استمتع بتقسيط موبايل Samsung Galaxy A52s 5G 128 GB بدون فوائد و بقسط شهري يبدأ من 767 جنيه علي 12 شهر" رقم خدمة عملاء المصرية للاتصالات - يمكنكم التواصل من خلال الهاتف الأرضي علي رقم 111. - وتستطيعون التواصل من خلال هاتف محمول علي الرقم 01555000111. - يمكنكم التواصل مع خدمة عملاء شبكة وي من أي شبكة اتصالات مصرية أخري سواء فودافون، أو اورانج، او اتصالات عبر الرقم 19777.

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