لمدة 6 ساعات.. قطع وضعف المياه بأماكن بالجيزة اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، قطع مياه الشرب، اليوم السبت لمدة 6 ساعات بدأ من الساعة 12 صباحاً، فى إطار تنفيذ أعمال التغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000مم المغذى لرافع نادى الرماية.





وأوضحت المحافظة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى صفط اللبن وناهيا وأوسيم وبرطس، فضلا عن ضعف المياه بمناطق "الهرم وفيصل والمناشى والجلاتمة وبهرمس وكرداسة وأبو رواش وبنى مجدول". ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنتهاء من الأعمال دون تأخير وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء. كما تقوم الشركة بتوفير سيارات المياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ (125).

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