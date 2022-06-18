انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض orange أورنج بمناسبة عيد الأضحي.. "هتكسب 25.000 جنيه" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /705072/عروض-orange-أورنج-بمناسبة-عيد-الأضحي-هتكسب -25000-جنيه

ينشر دوت الخليج عروض orange أورنج بمناسبة عيد الأضحى 2022 والتى تتميز من خلال خدمة الباقة الدينية وتكون شاملة عروض ومسابقات فرصة لمكسب 25 ألف جنيه، خاصة أن أورنج orange كل عام تطرح عروضها.

عروض أورنج في العيد نشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"،: "بمناسبة عيد الأضحى، فرصة تكسب 25,000 جنيه من أورنج لما تشترك في خدمة الباقة الدينية 5555". وأضافت : "وكمان ممكن تستمتع بمحتوى ديني لكبار الشيوخ". الاشتراك في خدمة أورنج الدينية يمكن للاشتراك في خدمة أورنج الدينية من خلال كود #52# أول 3 أيام ببلاش ثم تجدد بـ 2 جنيه يومياً. وجدير بالذكر أن مسابقة أورنج تمت تحت إخطار جهاز حماية المستهلك 165 لسنة 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض orange أورنج بمناسبة عيد الأضحي.. "هتكسب 25.000 جنيه" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.